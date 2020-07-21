  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çarpıcı Ayasofya çıkışı: Hani ne oldu?

Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, Ayasofya Camii ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:01:00 -
Çarpıcı Ayasofya çıkışı: Hani ne oldu?

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Ayasofya cami olarak ibadete açıldı.

Konuyla ilgili Gazeteci ve Stratejist Murat Akan'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Akan, Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede Tanzimat’tan beri hep bu millete korku pompalandı. Ülkenin yapacağı hamleler için 'acaba Batı ne der, bizi mahvederler' anlayışına sahip bir aydın ve bürokrat zümresi türetildi. 'Ayasofya’yı Cami yaparsanız görürsünüz' diyenler nerede? Hani ne oldu, ne yapabildiler?"

İşte Akan'ın tweeti:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aynen böyle

Sadece delikanlı ol yeter ... reiste böyle yapıyor,
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı