Çarpıcı Ayasofya çıkışı: Hani ne oldu?

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Ayasofya cami olarak ibadete açıldı.

Konuyla ilgili Gazeteci ve Stratejist Murat Akan'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Akan, Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede Tanzimat’tan beri hep bu millete korku pompalandı. Ülkenin yapacağı hamleler için 'acaba Batı ne der, bizi mahvederler' anlayışına sahip bir aydın ve bürokrat zümresi türetildi. 'Ayasofya’yı Cami yaparsanız görürsünüz' diyenler nerede? Hani ne oldu, ne yapabildiler?"

İşte Akan'ın tweeti: