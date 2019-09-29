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Çarpıcı anketin detayları belli oldu! İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından, yerel yönetimlere yönelik memnuniyet oranlarına ilişkin bir araştırma yapıldı. Çarpıcı sonuçlara ulaşılan araştırma sonucunda, Millet İttifakı içerisinde bir güvensizlik ortamı oluştuğu anlaşıldı.

29 Eylül 2019 Pazar 16:52
Çarpıcı anketin detayları belli oldu! İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından, yerel yönetimlere yönelik memnuniyet oranlarına ilişkin bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda, Millet İttifakı içerisinde bir güvensizlik ortamı oluştuğu anlaşıldı. İyi Parti ve HDP’li seçmenlerin, CHP’nin kazandığı illerin “doğrudan CHP’nin başarısı” olarak gösterilmesine tepkili olduğu öğrenildi.

Yerel seçimlerinden ardından gerçekleştirilen ilk performans araştırmasının sonuçları belli oldu. Türkiye’nin 25 şehrindeki 145 ilçe ve 175 mahalle/köydeki 5000 kişiyle yapılan araştırmanın sonucunda, kendisinden en çok memnuniyetsizlik duyulan belediye başkanları listesinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yer aldı.

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan duyulan memnuniyetsizlik oranı yüzde 51,8 düzeyinde gerçekleşti. İmamoğlu’nun aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda, seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin artış gösterdiği anlaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan duyulan memnuniyetsizlik ise yüzde 54,9 olarak tespit edildi. Yavaş’ın aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda ise, seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin daha yüksek bir şekilde artış gösterdiği öğrenildi.

Millet ittifakı seçmeninde güven zedelenmesi var

Yapılan araştırma sonucunda, özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşanan memnuniyetsizliğin sebebinin, seçim sonrasında İyi Parti ve HDP seçmenlerine yönelik teveccüh gösterilmemesi olduğu görüldü.

İstanbul ve Ankara’nın CHP’li adaylarca kazanılmasının “doğrudan CHP’nin başarısı” olarak gösterilmesinin de İyi Parti ve HDP’li seçmenleri rahatsız ettiği anlaşıldı.

İstanbul ve Ankara’da yaşanan memnuniyetsizliğin, zaten CHP odaklı bir siyasi konjonktüre sahip olan İzmir’de yaşanmaması da bu tezi destekleyecek bir olgu olarak öne çıktı.

Araştırma kapsamında, memnuniyetsizlik duyulan illerin İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmadığı da ortaya koyuldu. Buna göre, Millet İttifakı adaylarının ipi göğüslediği Adana, Mersin, Antalya ve Bursa gibi illerde de belediye başkanlarından memnuniyetsizlik duyulduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:52
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Adana
  6. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri
  7. Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi
  8. İstanbul
  9. Ankara
  10. anket
  11. Ekrem İmamoğlu
  12. Mansur Yavaş
  13. Millet İttifakı

YORUM YAZ

  • HasanHasan6 dk önce
    Nasil olsa kazandik deyip yan gelip yatiyorlar
  • AliAli6 dk önce
    Calismiyorlarki
  • Ziya Ziya 30 dk önce
    Bu günler ekremin ve mansurun iyi günleri yapılacak ilk secimde ecevit gibi %1 göremeyecekler bekleyip göreceğiz 5 yıl saltanat sürsünler bakalım
  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    Bu araştırma şirketi AKPye ait.
  • Tata Tonga Tata Tonga 32 dk önce
    Şok büyük şok oldum...

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