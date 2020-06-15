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Çarpıcı açıklama: Yunanistan, Türkiye'ye cevap olarak 3 senaryo hazırladı

Stratejist Murat Akan, Yunanistan'ın, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine cevap olarak 3 'caydırıcı' senaryo hazırladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:26:00 -
Çarpıcı açıklama: Yunanistan, Türkiye'ye cevap olarak 3 senaryo hazırladı

Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, Yunanistan'ın, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine cevap olarak 3 'caydırıcı' senaryo hazırladığını belirtti.

Akan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine cevap olarak 3 'caydırıcı' senaryo hazırlamış:

1-Bölgeye aynı sayıda gemi gönderilecek

2-Kablolar kesilecek

3-Sondaj kulesi kurulursa uyarı atışları yapılacak

Yunanistan 4. maddeyi unutmuş.

4-Cesaret hapı içilecek!"

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