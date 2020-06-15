Çarpıcı açıklama: Yunanistan, Türkiye'ye cevap olarak 3 senaryo hazırladı
Stratejist Murat Akan, Yunanistan'ın, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine cevap olarak 3 'caydırıcı' senaryo hazırladığını bildirdi.
Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, Yunanistan'ın, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine cevap olarak 3 'caydırıcı' senaryo hazırladığını belirtti.
Akan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine cevap olarak 3 'caydırıcı' senaryo hazırlamış:
1-Bölgeye aynı sayıda gemi gönderilecek
2-Kablolar kesilecek
3-Sondaj kulesi kurulursa uyarı atışları yapılacak
Yunanistan 4. maddeyi unutmuş.
4-Cesaret hapı içilecek!"