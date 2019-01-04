Çarpıcı açıklama! "Vatandaş ücretli poşetten tazminat kazanabilir"

2019 yıllının ilk günleriyle birlikte yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması vatandaşın gündeminden düşmüyor. Her gün yeni bir soru işareti kafalarda belirirken, ücretli poşetlerin yırtılması ve taşıdığımız ürünün zarar görmesi halinde maddi ve manevi tazminat hakkımız doğduğu öne sürüldü.

1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerden ücret alınmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaş plastik poşetlerden ücret alınmasıyla ilgili ikiye ayrıldı. Bazı vatandaşlar çevre kirliğini ve israfı önleyeceğini düşünürek bu kanunu desteklerken, bazı vatandaşlar ise bu durumun sadece aile bütçesine zarar vereceğini düşünerek reddetti.

Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar, ilk alışverişini yaptıktan sonra ücretli poşet yüzünden marketteki kasiyerlerle tartışmalar yaşadı.

Çoğu vatandaş poşet almayıp kendilerince başka yöntemlerle aldıklarını taşıdılar. Alınan verilere göre poşet kullanımında yüzde 70’li bir azalma meydana geldi.

25 kuruşa saltan plastik poşetlerle ilgili tartışmalar özellikle sosyal medya üzerinden devam ederken konu ile ilgili dikkat çekici bir açıklama bugün yapıldı

Ücretli poşetler yırtılırsa tazminat hakkı doğar

Poşete fazla para vermek istemeyen vatandaşlar ücretli aldıkları poşetleri tıka basa doldurdular. Kapasitesinin çok üzerinde doldurulan poşetlerde yırtılmalar meydana geldi. Tüketici para vererek aldığı poşetlerin ebat ve kalitesini sorgular oldu.

Konu ile ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Aydın Ağaoğlu “Hangi ebat 25 kuruş? Kalite neye göre belirlenecek? Bir eczane poşeti, kuruyemiş poşeti de 25 kuruş mu, bilmeliyiz” diyerek vatandaşın bu konuda haklı olduğunu söyledi.

6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda ‘Ayıplı Mal' kapsamına giren sağlam olmayan poşete koyduğu ürünleri zarar gören tüketicinin, zararını satıcıdan isteyebileceğini söyleyen Ağaoğlu ayrıca bu durum dahilinde vatandaşın maddi ve manevi tazminat da isteyebileceğini de ifade etti.