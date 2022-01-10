  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çarpıcı açıklama! 'Kazakistan'daki olayları o ülkeye çekecekler' diyerek uyardı!
Dünya

Çarpıcı açıklama! 'Kazakistan'daki olayları o ülkeye çekecekler' diyerek uyardı!

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan'da yaşanan olayların Özbekistan'a taşınacağını söyleyerek uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 19:55:00 -
Çarpıcı açıklama! 'Kazakistan'daki olayları o ülkeye çekecekler' diyerek uyardı!

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre Kazakistan'daki protestoları organize edenler gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar" diye konuştu.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri Kazakistan'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplantı düzenlendi.

Çevrimiçi düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı İdare Başkanı Akılbek Caparov ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

"Gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'daki protestocular arasında 'teröristler' olduğunu belirterek, "Bu çok tehlikeli bir eğilim. Bunları kimin organize ettiğini ve bunlara kimin liderlik ettiğini anlamamız gerek" dedi.

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre Kazakistan'daki protestoları organize edenler gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar" diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay