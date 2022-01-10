Çarpıcı açıklama! 'Kazakistan'daki olayları o ülkeye çekecekler' diyerek uyardı!

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre Kazakistan'daki protestoları organize edenler gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar" diye konuştu.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri Kazakistan'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplantı düzenlendi.

Çevrimiçi düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı İdare Başkanı Akılbek Caparov ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

"Gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'daki protestocular arasında 'teröristler' olduğunu belirterek, "Bu çok tehlikeli bir eğilim. Bunları kimin organize ettiğini ve bunlara kimin liderlik ettiğini anlamamız gerek" dedi.

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre Kazakistan'daki protestoları organize edenler gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar" diye konuştu.