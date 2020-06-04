  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çarpıcı açıklama: Enis Berberoğlu konuşursa...

CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:10:00 - 2020-06-04 19:17:13
Çarpıcı açıklama: Enis Berberoğlu konuşursa...

CHP'li Enis Berberoğlu'nun Yargıtay tarafından kesinleşen cezasının TBMM'de okunulmasının ardından vekilliği düşürüldü.

Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"Enis Berberoğlu konuşursa Kemal Kılıçdaroğlu sanık olurdu"

20 Mayıs 2015 tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet Gazetesini ziyaret ettiğini, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıklayarak “Bunların gizlenecek bir yanı yok” dediğini hatırlatan Kenan Kıran şu ifadeleri kullandı:

"Enis Berberoğlu konuşursa Kemal Kılıçdaroğlu sanık olurdu. Enis Berberoğlu konuşmadı."

İşte Kıran'ın paylaşımı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı