Çarpıcı açıklama: Enis Berberoğlu konuşursa...
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
CHP'li Enis Berberoğlu'nun Yargıtay tarafından kesinleşen cezasının TBMM'de okunulmasının ardından vekilliği düşürüldü.
Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
"Enis Berberoğlu konuşursa Kemal Kılıçdaroğlu sanık olurdu"
20 Mayıs 2015 tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet Gazetesini ziyaret ettiğini, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıklayarak “Bunların gizlenecek bir yanı yok” dediğini hatırlatan Kenan Kıran şu ifadeleri kullandı:
"Enis Berberoğlu konuşursa Kemal Kılıçdaroğlu sanık olurdu. Enis Berberoğlu konuşmadı."
İşte Kıran'ın paylaşımı: