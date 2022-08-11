Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Koca, açıklamasında 'Carpe diem' ifadesini kullandı. Peki, Carpe diem nedir?

Carpe diem nedir? Fahrettin Koca Carpe diem açıklaması nedir?

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" yanıtını vermişti.

Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

Carpe diem; Latin edebiyatının ünlü ozanı Horatius’un bir dizesinde geçen gününü gün et, zamanın tadını çıkar, günü yakala, anı yaşa veya günü yaşa gibi anlamlardaki özdeyişdir.