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Spor

Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, sarı lacivertli kulübe gittiği için pişmanlık yaşadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:50:00 -
Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım

İspanyol basınına konuşan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki file bekçisi, kariyeri ve hayatı boyunca aldığı kararlarda pişmanlık duymadığını ama seçme şansı olsaydı bir daha Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceğini ve bu kararından duyduğu pişmanlığı anlattı.

İşte Kameni'nin açıklamaları;

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittim"


"Genellikle hayatım boyunca aldığım kararlarda pişmanlık yaşamadım. Ancak eğer seçme şansım olsaydı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gitmezdim. Fenerbahçe'ye gittiğimde şampiyonluk kazanmak, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim ama sonunda istediğim hiçbir şey olmadı. Hayat böyle.

"Paraya öncelik veren biri olmadım"

"Çocuklarım Türkiye'de mutlulardı ama İspanya'daki kadar değillerdi tabi. Döndüğümüz zaman bu fark edildi. Fenerbahçe'de sakatlığım zamanında kolay dönemlerim olmadı ama neyse ki hiçbir zaman paraya öncelik veren bir insan olmadım."

 

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