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Spor Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor
Spor

Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-18 07:24:00 -
Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı ve yetiştirmeye başladığı Arda Güler, beklenen patlamayı geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti.

Sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus yönetiminde şans bulmaya başlayan genç futbolcu, bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirerek göze girdi.

Avrupa'nın en önemli takımlarının radarına giren Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan futbolcusu olmayı başardı.

Barcelona ve Real Madrid'in kıyasıya transfer yarışına girdiği genç yıldızın tercihi dünyanın en iyi takımlarından birisi olan Real Madrid oldu.

SAKATLIKLARLA SEZONA GİRDİ

Real Madrid'e transfer olmasının ardından büyük yankı uyandıran Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklarla büyük bir şanssızlığa tutuldu.

Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, sıkı çalışarak geri döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sakatlığını tamamen atlatarak Real Madrid'de forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, şu ana kadar toplamda 2 maçta 67 dakika süre aldı.

Aldığı süreleri de iyi değerlendirerek göze giren milli futbolcunun son oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı süre bulamaması tepki çekmişti.

"YAKINDA DAHA FAZLA SÜRE BULACAK"

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'ya karşı alınan zaferin ardından Arda Güler için "O, bizim kilit oyuncularımızdan biri. Sakatlıktan yeni çıktı ve yakında daha fazla süre bulacak" ifadelerini kullanmıştı.

İlerleyen süreçte daha fazla forma şansı bulması beklenen Arda Güler için müjdeli haberi İspanyol basını duyurdu.

DERBİDE İLK 11'DE OLABİLİR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'in İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile oynayacağı maçta sürpriz bir ilk 11 sahaya çıkabilir.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Perşembe akşamı saat 23.30'da başlayacak olan mücadelede Arda Güler'e ilk 11'de şans verebilir.

Arda Güler'in Barcelona maçında hiç süre bulamaması oyuncunun moralini bozan bir durum olarak değerlendirilirken Ancelotti'nin bunu telafi edeceği öne sürüldü.

Öte yandan Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler'in Barcelona'ya karşı süre bulamamasının nedeni, maçın hakemi Juan Martinez Munuera'nın oyun sertliğine izin vermesi olarak gösterildi.

Barcelonalı futbolcuların sert tavırları, Arda Güler'in yeniden sakatlanma riskini doğuracağı için Ancelotti'nin riske etmediği ifade edildi.

 

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