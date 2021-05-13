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Ekonomi Çarklar hızlanıyor üretim yüzde 16.6 arttı
Ekonomi

Çarklar hızlanıyor üretim yüzde 16.6 arttı

Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen sanayide çarklar süratle dönüyor. Martta aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda yüzde 16.6 artan üretim yüzleri güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:41:00 -
Çarklar hızlanıyor üretim yüzde 16.6 arttı

Dünyayı ekonomik krize sürükleyen salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, güçlü sanayiiyle ön plana çıkıyor. V şeklinde toparlanan ve 2021’de de yüzde 4-5 büyümeye aday olan ülke, üretimini sürekliı arttırıyor. Bunu veriler de teyit ediyor.

Rakamlar sevindirici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.6, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 19.9 yükseldi. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 14.8, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 17.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.9 arttı.

Sınırlı oynama

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde martta şubat ayına nispeten yüzde 0.7 artış görüldü. Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 1.7 azalış; imalat sanayii sektörü endeksinde yüzde 0.3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 7.3 yükseliş gözlendi.

Beklentiler aşıldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12.3 arttı. Önceki çeyreğe oranla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yüzde 2.6 yükseldi. Ekonomistlerce martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 13.8, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yüzde 16.15 artacağı öngörülmüştü.

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