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Çarkçı Muharrem fazla dayanamadı

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi çark etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 07:26
Çarkçı Muharrem fazla dayanamadı

3 Şubat’ta yapılan CHP genel kongresinde genel başkan adayı olan Muharrem İnce, “CHP’nin genel başkan adayı doğal cumhurbaşkanı adayıdır kaçamaz. Partiyi ben yöneteyim ülkeyi başkası yönetsin. O zaman koltukta neden oturacaksın ki?” demişti.

Üç ay sonra partisinin genel başkanı gibi çark ederek söylediklerini unutan İnce, “Sayın genel başkanım hep söylediniz ‘Parti başkanından üyesinden cumhurbaşkanı olmaz’ bende bu görüşünüze katıldım. 24 Haziran’da Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olacağım” dedi. Bu söylemleriyle kafalardaki soru işaretlerini artıran İnce’nin ilerleyen günlerde söyleyecekleri şimdiden merak konusu oldu.

SALDIRIYA SEYİRCİ KALDI

Öte yandan herkesi kucaklamak iddiasıyla yola çıkan CHP’nin son dakika cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylığının ilk gününde gerginlik yaşandı. Cuma namazı sonrası Hacı Bayram Cami’nden Birinci Meclise yürüyüşü sırasında gerginlik yaşandı. Rabia işareti yapan bir vatandaş İnce’nin gözü önünde CHP’lilerin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen vatandaşı CHP’lilerin elinden polis kurtardı. Saldırıya uğrayan vatandaş bir iş yerine götürülerek korumaya alındı. Bütün bunlar yaşanırken, herkesi kucaklayacak bir aday olarak öne sürülen İnce sessiz kaldı ve vatandaşın darp edilmesini izledi.

İNCE VATANDAŞI KIZDIRDI

Gerginlik sadece vatandaşın saldırıya uğramasıyla kalmadı. Seçim kampanyasını camide başlatan Muharrem inceye tepki vardı. Cuma namazı kılmaya partililerin alkışları eşliğinde giden İnce cematin tepkisini çekti. Namaz kılmak için bekleyen vatandaşlar İnce’ye tepki gösterince tansiyon yükseldi. Devreye giren polis gerginliğin büyümesi önledi. Tarafsız ve herkesi kucaklayacağını iddia eden İnce’nin adaylığının daha ilk günü gergin ve tartışmalarla geçti.

YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 07:26
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