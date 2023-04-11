Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP listesinden milletvekili adayı olan eski AK Partili Bakan Sadullah Ergin'le ilgili geçmişte “Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen, uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na fena ayar verdi. "Çarkçı Kemal Ansiklopedisi’nde yeni bir 'İlkesizlik' başlığı açıldı" ifadelerini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kemal Bey’in geçmişteki keskin lafları, bir bumerang misali dönüp kendisini vuruyor.

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Günümüzün Deva Partilisi, geçmişteki AK Partili Bakan Sadullah Ergin…

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CHP listesinden milletvekili adayı oldu.

Bu da, Kılıçdaroğlu’nun yıllarca evvel Ergin hakkında söylediklerini akla getirdi.

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Şöyle diyordu, CHP’nin Başı:

“Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı olur mu?

Sen, uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın!”

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Kaderin cilvesidir.

İkisinin CHP listesinde buluşmaları bir hayaldi; amma sonunda gerçek oldu!

Çarkçı Kemal Ansiklopedisi’nde yeni bir “İlkesizlik” başlığı açıldı.

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Hayatının son beş yılında Bay Kemal’e akıl hocalığı yapmış olan Süleyman Demirel yaşasaydı...

Bu Ali Dibo’cu vaziyet için “Dün dündür, bugün bugündür” der, geçerdi!

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Şimdi, Kılıçdaroğlu ile Ergin aynı siyasi sahnede buluştu.

Yolları Ali Dibo’culukta kesişen bu ikili, 14 Mayıs gecesinden itibaren…

“Gamzedeyim deva bulmam” şarkısını birlikte söyleyecekler!

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Kılıçdaroğlu’nun, vaktiyle “Tarihimizin en çapsız Dışişleri Bakanı!” dediği Ahmet Davutoğlu da kendilerine eşlik edecek."