0553 313 94 23

“Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere duygulu anlar yaşatıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde eksi 40 derece soğukta donarak hayatını kaybeden askerleri sembolize eden "çarıklar" Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni gezenlere duygulu anlar yaşatıyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:04
“Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere duygulu anlar yaşatıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde eksi 40 derece soğukta donarak hayatını kaybeden askerleri sembolize eden "çarıklar" Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni gezenlere duygulu anlar yaşatıyor.


Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin girişinde bulunan “çarıklar” kar görüntüsü verilmiş beyaz kum üzerine dizilmiş, iki tarafı aynalarla çevrili bölümde sonsuzluğa giden bir ışık kervanı görülüyor. Işıkların bulunduğu yerde Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin o dönem kullandıkları çarıklar yer alıyor. Ses efektleri ile desteklenen bölümde o dönem askerlerin yaşadığı zorluklar gözler önüne serilirken, müzeyi gezenler, “çarıkların” olduğu bölümde duygulu anlar yaşıyor.


Açıldığı günden itibaren Kars’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini 100 yıl öteye götürüyor.


Müzeyi gezerken çok etkilendiğini ifade eden Büşra Koç, “O an şehitlerimizin soğukta yürüdüğü anı hissettim. Onların ne kadar bir zor durumda bu vatanı kurtardıklarını ve bizim onlara çok şey borçlu olduğumuzu yeniden hatırladım” dedi.


Müzeyi herkesin görmesi gerektiğini belirten Büşra Güneş, “Askerlerimizin o durumları gözümüzün önüne geliyor. Gerçekten çok değişik bir olay, yaşaması gerçekten ilginç bir şey, yani donarak ölmeleri, insanı duygulandırıyor. Ürperiyor insan” diye konuştu.


Müzede en etkilendiği bölümde olduğuna dikkat çeken Sefa Gökçe, “Bu müze de en etkilendiğim bölümdeyiz. Çünkü burada şehit olan askerlerimizin çarıkları var. Acaba bu çarıkları hangi askerler giymiştir merak ediyorum. Hele de burada yaşayan bir insan olarak Kars’ın soğuğunu yaşamış bir insan olarak bu yazlık çarıklarla, bu yazlık giysilerle nasıl hayatta kalabildiklerini, bu şekilde nasıl savaşabildiklerini burada daha iyi anlıyoruz” şeklinde konuştu.


Halitpaşa Mahallesi’nde 7 bin metrekare alan üzerinde bin 200 metrekare kapalı alana sahip Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde içeri girenleri ilk olarak girişin yanı başında sonsuzluğa giden bir ışık kervanı karşılıyorIşıkların bulunmuş olduğu yerde askerlerin o dönem kullandıkları çarıklar var. Bu çarıklar ışıklandırılarak şehitlerin sonsuza kadar anılması için bir görüntü oluşturulmuş. Tabya içerisinde 3 oda da ise interaktif canlandırmalar yapılıyor. Tabyada kalan askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümleride gerçeği aratmıyor. İnsan maketlerinin gerçeği yansıtan görüntüsü, görenleri adeta o günlere geri götürüyor. Yaralı askerler, ameliyat edilen askerler ve koğuşta istirahate çekilen askerlerin mektup okuması, düşünmesi ve dolaşması anlatılıyor.


Yine o günlerde tabya içerisindeki askerlerin iaşelerinin karşılanması için bulunan mutfakta çalışan askerlerin görüntüleri ve o dönem kullanılan malzemeler bulunuyor. Heybesinden, güğümünden ve yiyecek olan mısır, biber, kuru soğan, patates ve yumurtalar bulunmakta. Kovuşta ise askerlerin bazıları yaralı halde geziniyor, bazıları mektup okuyor bazıları da düşünüyor.


Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçileri tarihe götürüyor. Müzeyi gezenler tarihi adeta yeniden yaşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün akıyla çıktık"
    1. "Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün..
    2. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde..
    3. Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk..
    4. Türkiye genelindeki atıl bisikletler..
    5. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    6. Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet..
    7. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    8. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    9. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    10. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    11. Sosyal medya tatile çıktı
    12. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    13. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    14. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    15. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    16. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    17. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    18. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    19. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    20. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    21. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    22. Almanya’da bir ilk
    23. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    24. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    25. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    26. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    27. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    28. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    29. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    30. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız