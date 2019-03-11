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Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:02
Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:02
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