Cari işlemler açığı belli oldu

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 3 milyar 584 milyon ABD doları azalarak 1 milyar 712 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32.737 milyon ABD doları oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.332 milyon ABD doları azalarak 1.513 milyon ABD dolarına gerilemesi ve geçen yılın Nisan ayında 339 milyon ABD doları net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon ABD doları net giriş kaydetmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Nisan ayında 3.548 milyon ABD doları açık vermişken, bu ay 942 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon ABD doları artarak 1.258 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon ABD doları artarak 248 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 1.534 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 123 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1.011 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.503 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon ABD doları net azalış ve Türk Lirası cinsinden 386 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 61 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 336 milyon ABD doları ve 79 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 1.183 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir."