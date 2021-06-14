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Ekonomi Cari işlemler açığı belli oldu
Ekonomi

Cari işlemler açığı belli oldu

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 10:07:00 - 2021-06-14 10:30:01
Cari işlemler açığı belli oldu

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 3 milyar 584  milyon ABD doları azalarak 1 milyar 712 milyon ABD doları olarak  gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda on iki  aylık cari işlemler açığı 32.737 milyon ABD doları oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir  önceki yılın aynı ayına göre 2.332 milyon ABD doları azalarak 1.513  milyon ABD dolarına gerilemesi ve geçen yılın Nisan ayında 339 milyon ABD doları net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811  milyon ABD doları net giriş kaydetmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Nisan  ayında 3.548 milyon ABD doları açık vermişken, bu ay 942 milyon ABD  doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın  aynı ayına göre 110 milyon ABD doları artarak 1.258 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın  aynı ayına göre 212 milyon ABD doları artarak 248 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 1.534 milyon ABD doları tutarında net çıkış  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 123 milyon ABD doları net satış  ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon ABD doları net  alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak  bankalar 1.011  milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.503 milyon ABD doları  net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon ABD doları net azalış ve Türk Lirası cinsinden 386 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 61 milyon ABD doları net artış  kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 336 milyon ABD doları ve 79 milyon ABD doları net  geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon ABD doları net kullanım  gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 1.183 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir."

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