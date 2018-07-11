Cari açık rakamları sonrası dolarda hareketlilik

Hafta başında yeni kabinenin açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar, 12 aylık cari işlemler açığının 57 milyar 637 milyon dolar olarak açıklanması sonrası 4,84 seviyesine yükseldi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Cari işlemler açığı, Mayıs'ta 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar oldu.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

DOLARIN GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK SEVİYESİ 4,69 OLDU

Dolar gün içinde en düşük 4,69 lira seviyesindeyken cari açık rakamlarının açıklanmasının ardından 4,84 seviyesine kadar yükseldi.