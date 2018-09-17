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Cari açığın ilâcı teknoloji girişimleri

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, hükümetin girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verilmesi konusundaki müjdeli haberinin çok değerli bir adım olduğunu söyledi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:36
Cari açığın ilâcı teknoloji girişimleri

Türkiye’den çıkan girişimlerin artık dünya tarafından ilgi gördüğüne dikkat çeken Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, ’’Geçtiğimiz yıllarda Türk menşeili bir girişim 600 milyon dolara yabancılara satıldı. Bu şekilde girişimcilik ekosistemimizi geliştirebilirsek, cari açığımızı kapatabiliriz” dedi.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında hayata geçirilecek Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit SavcıGenç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı’nin önemine dikkat çeken Savcı şöyle konuştu:“Ülkemizde geliştirilerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 600 milyon dolara yabancı bir şirkete satılan internet girişimi, yine yakın zamanda 728 milyon dolara Çinli dünya devine satılan e-ticaret şirketi ve geçen yıl sadece bir bölümü 100 milyon dolar karşılığında ABD’li bir şirkete devredilen oyun şirketi örneklerinde de görebileceğimiz gibi, teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek, cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Dünya 21. yüzyılda hızla dönüşürken, ülkemizdeki teknoloji girişimcilerinin önünü açarak bu girişimleri sürdürülebilir kılacak kurgular oluşturulması gerekiyor. Tohum aşamasından başlayarak, devlet destekleri, melek yatırıcım destekleri de dahil olmak üzere, teknoparklarla, inkübasyon merkezleriyle verilen desteklerin aktif şekilde girişimciler tarafından kullanılmasını önemli buluyoruz. Ayrıca derneğimiz de GYİAD Akademi ile girişimcilere eğitimler ve mentörlük desteği sağlamakta; dolayısıyla, sadece maddi hibelerle yetinmeden, yola çıkan bütün girişimcilerin büyük resme odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:36
  1. Bireysel Genç Girişim
  2. Teknogirişim Sermayesi Desteği
  3. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı

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