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Cari açığa ’Altın’ çözüm

Türkiye’nin cari açığının altın ihracatıyla kapatılabileceğini savunan Ömer Niziplioğlu, “Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:55
Cari açığa ’Altın’ çözüm

Türkiye’nin cari açığının altın ihracatıyla kapatılabileceğini savunan Ömer Niziplioğlu, “Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu da döviz açığımızı kapatacak tutar” dedi.



Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, yeni kurulan Nimaş Maden ile ilgili bilgi vermek amacıyla ekonomi müdürleri ile biraraya geldi. Toplantıda Türkiye’nin cari açığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Niziplioğlu, ülkemizin altın dahil birçok maden rezervi konusunda zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu da döviz açığımızı kapatacak tutar” dedi.



“Çoğu atıl bekliyor”


Türkiye’nin, sanayi, teknoloji ve kimya sektörünün en çok ihtiyacı olan madenlerini bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Niziplioğlu, “Türkiye’de ruhsatlandırılan ama keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca dolarlık maden rezervi bulunuyor. Buna karşılık 170 milyar dolarlık ihracattan madencilik sektörünün aldığı pay 3,9 milyar dolar. Altın dahil keşfedilen yüzlerce maden var. Birçoğu da ruhsatlandırılan bu madenlerin gün yüzüne çıkarılması şart. Gelişmiş ülkelerde madencilik gelirinin milli gelire oranının yüzde 5-10 olduğunu belirtti. Niziplioğlu, "800 milyar dolarlık milli gelirimize göre 40 milyar dolarlık ihracatın olması gerekiyor” açıklamasını yaptı.



“Sıra iş insanlarında”


Milli servetlerin yerli imkanlarla çıkarılmasının da bir o kadar önemli olduğunu hatırlatan Niziplioğlu, “Türkiye’nin yüksek potansiyeline karşılık maden gelirinin düşük kaldığını bunun nedenini araştırmak için aktif maden ocaklarına gidip incelemeler yaptıklarını ifade ederek, “Hepsinin ortak derdi yeterli sermaye bulamamak. Devlet 10 binlerce maden arama ve çıkarma ruhsatı dağıtıyor. Maden Tetkik ve Arama (MTA) üzerine düşeni yapmış. Aramış, bulmuş ve ihale etmiş. Biz de kaynak sorunu nasıl çözebileceğimize kafa yorduk" şeklinde konuştu.



“Maden sahalarının işletilebilmesi için acil kaynak gerekiyor”


Ruhsat alınmasına rağmen kaynak sorunu nedeniyle işletilmeyen birçok maden sahasının olduğunu belirten Niziplioğlu, "Eksik olan kaynak. Kaynak, ne özel sektörde, ne devlette var. Bankalar da madencilik sektörüne kredi sağlamada hevesli değil" dedi.



Madencilik sektörüne acilen 30-40 milyar dolarlık kaynak gerektiğine işaret eden Niziplioğlu, "Bu, 3-5 kişi ile olacak bir iş değil. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi ’Maden Yatırım Ortaklığı’ kurmaya karar verdik. Bu kapsamda Niziplioğlu Maden Arama Ve İşletme A.Ş.’yi (Nimaş) kurduk" diye konuştu.



“Halka açık şirkete ortak olan vatandaş da hissesi oranında kazanacak”


Maden sahalarını birleştirme gibi bir hayali olduğunu kaydeden Niziplioğlu, ruhsat sahiplerini tek çatı altında toplayacaklarını daha sonra da söz konusu sahalarda rezerv tespiti yapacaklarını söyledi.



Niziplioğlu, şöyle devam etti: "Rezervlerin ekonomik değerini resmi raporlarla ortaya koyacağız. Nimaş halka açık, şeffaf bir şirket olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşüp izin almaya çalışacağız. Halka arz sonrası bulunan kaynakla madeni çıkarıp işleyeceğiz. Bu ancak birlik, beraberlik ve milli şuurla olabilir. Halka açık şirkete ortak olan vatandaş da hissesi oranında kazanacak.”



Her maden için ayrı bir fon bulunacağını ve büyük küçük her maden için maden yatırım ortaklığı kurulacağını ifade eden Niziplioğlu, şunları kaydetti: “Her kesim madenden payını alacak. Çok büyük sahalar için yabancı ortak arayacağız. Kanada’da 3 bin maden sahası borsada işlem görürken ülkemiz çok yetersiz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:55
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