Çare Doktorları ameliyatlara devam ediyor!

Çare Derneği, Çare Doktorları ile Tanzanya’dasağlık hizmetlerine ulaşamayan insanların sıhhatlerine kavuşmaları, umutlarını yeşertmeleri ve ne olursa olsun “Sağlık olsun!” diyebilmeleri için düzenlediği sağlık kampında cerrahi ve katarakt ameliyatlarına hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta bölgeye giden ilk ekip tarafından yaklaşık 500 hastanın ön taraması yapılmış ve tedavi yöntemleri ile ihtiyaçları belirlenmişti. Cerrahi operasyon gerektiren hastalara randevular verilmiş ve bu hafta başında da yoğun bir tempo ile ameliyatlara başlanmıştı.

Katarakt ve cerrahi ameliyatların hızla devam ettiği kampta görev alan Çare Doktorları ekibinden Op. Dr. Ahmet Necip Çiftler kamp için şu ifadeleri kullandı: “Yeryüzündeki her insan gerek maddi gerek coğrafi gerekse teknik bazı sebeplerden dolay her zaman şanslı olmayabiliyor. Basit bir ücretle yapılacak tedaviye çeşitli sebeplerden ulaşamadığı için artık sevdiklerini göremeyen, duyamayan ve onlara dokunamayan o kadar çok insan var ki… Tanzanya Sağlık Kampı bize ne kadar nimet içerisinde olduğumuzu ve şükretmediğimizi hatırlattı. Çare Derneği ile girdiğimiz bu yolda daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Bir ay sonra bir de Kamerun Sağlık Kampı planlıyoruz. Daha fazla insanın hayatına dokunmak ve güzelleştirmek istiyoruz. Şifalarına vesile olmak istiyoruz!”

Çare Doktorları ile Tanzanya’da bulunan Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü’de şahit olduğu bir fıtık ameliyatını şu sözlerle aktardı: “Bir hasta amcamız geldi. Yıllardır sağlık merkezlerine gidemediği için ve gidebilse bile masrafları karşılayamadığı için yıllarca fıtık ameliyatı olamamış. Fıtığı, zamanında alınamadığı için bize geldiğinde 4-5 kilo ağırlığına kadar gelmişti. Neredeyse yürüyemez bir hâldeydi. Düşünebiliyor musunuz, sadece fıtık... Amcamız aslında duruşuyla ve bakışıyla her şeyi söylüyordu. Tamda bize söylüyordu üstelik; Buradaki hastalar arasında işittiğim nidası en yüksek olanıydı bu, şimdiye kadar neredeydiniz!.. Rabbim vesile olanlardan razı olsun.”

Tanzanya’da ihtiyaç sahibi ve sağlık hizmetlerine ulaşamayan hastaların şifalarına vesile olmak için düzenlenen sağlık kampı malnutrisyon yani yetersiz beslenme kaynaklı hasta olan çocuklara takviye edici gıda ve ailelere de gıda paketi yardımları ile bugün de faaliyetlerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi bu insanların tedavilerine ve ihtiyaçlarına destek olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.