Çare Doktorları 29 Ekim’de Tanzanya’da!

Gittiğimiz ülkelerdeki yaşam koşullarını ve oradaki insanların hayat standartlarını gördükten sonra insani yardımda bulunduğumuz ülkelerde sağlık sahasında da çalışmalar başlattık. Bu kapsamda Çare Doktorları olarak 2021 yılının ilk sağlık kampını Kenya’nın başkenti Nairob’iye yaklaşık 550 km uzaklıktaki Garba Tula Bölgesi’nde gerçekleştirdik!

Kenya’nın Sağlık Durumu

Kenya’da nüfusun sadece dörtte biri tam teçhizatlı sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ülke içerisinde ishal, hepatit, tifo, sıtma, humma ve kuduz gibi hastalıklar çok sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle yetersiz beslenme ve hijyen koşullarından dolayı çocuklarda malnütrisyon (beslenme yetersizliği) ve enfektif hastalıklar, yetişkinlerde de katarakt, fıtık, hidrosel ve büyük tirod nodülleri gibi hastalıklar görülmektedir.

Garba Tula Sağlık Kampı’nda Neler Yaptık?

Katarakt ve Genel Cerrahi Ameliyatları

Kamp düzenlediğimiz hastanede ameliyat odaları bulunmasına rağmen gerek ekipman gerekse yeterli sağlık çalışanı olmadığı için şimdiye kadar hiç ameliyat yapılmamıştı. Çare Doktorları ile Çare Derneği ilk ameliyatları bu kamp ile gerçekleştirdi. Şartların bölgede yaşayan insanlar için çok zor olduğu bu bölgede genel cerrahi ve göz branşlarında ameliyatlar ve sağlık taramaları yapıldı. Yapılan ameliyatlarda onlarca hastaya cerrahi ameliyat gerçekleştirilirken 2020-2021 yılları toplamında yüzlerce katarakt hastasının da gözlerine umut olduk.

Gıda Kolileri ve Besleyici-Tedavi Edici Beslenme Paketleri

Çare Doktorları olarak sağlık kampı düzenlediğimiz bu ülkede 5 yaş altı çocukların ve bebeklerin aç uyumaması için 210 aileye gıda paketi yardımında bulunduk. Gönüllü ekiplerimizin bir kısmı Kenya’nın Kwale ve Garissa bölgelerine geçerek iki yüzden fazla aileye malnütrisyon hastası çocukları için besleyici ve tedavi edici beslenme paketlerini dağıttı.

Yetimhane ve Medrese Ziyaretleri

Garba tula’da iki yetimhane bir tane de medreseye ziyaret gerçekleştirdik. Yetimhanelerden birinde 200 kız, diğerinde de 160 erkek kalıyor. Ayrıca 60 öğrencinin eğitim aldığı bir medrese de ziyaret edildi. Yetimhane ve medrese önünde Türkiye’den gönderilen adak, akika, şükür ve nafile kurbanların kesimleri gerçekleştirildi. Kesimi yapılan kurbanların etleri yetimhane, medrese ve ihtiyaç sahibi bölge halkına dağıtıldı.

Su Kuyusu Açılışları ve Önceki Su Kuyularımızın Ziyaretleri

Çare Derneği olarak sürekli insani yardım faaliyetlerinde bulunduğumuz Kenya’da bugüne kadar açtırdığımız su kuyularını teker teker ziyaret ettik. Kuyuların çalışabilir durumda olup olmadıklarını kontrol ettik. Yeni tamamlanmış 8 adet su kuyusunun da açılışını düzenleyip görüntülerini hisse sahipleri ile paylaştık. Bölgede suya acil ihtiyacı olan köyleri belirleme konusunda da saha araştırması yaptık.

Çare Doktorları 29 Ekim’de Tanzanya’da!

2021 yılı içerisinde Kenya Garba Tula’da başlayan sağlık faaliyetlerimizin ikinci ayağında Tanzanya’dayız! 29 Ekim’de Tanzanya’da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz sağlık kampında yine cerrahi operasyonlar, katarakt ameliyatları, ilaç yardımları, çocuk maması, takviye edici beslenmeler ve kişisel hijyen malzemelerinden oluşan sağlık yardımlarının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bölgede adak akika kurbanları kesilecek ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Çare Doktorları, tüm mazlum coğrafyalarda binlerce mazluma vesile olmaya, canlarımıza can katmaya ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek nice ihlaslı dualar almaya her daim devam ediyor. Dünyadaki doktorların sadece %2’sine sahip olan ve 1 milyon kişiye neredeyse bir cerrahın düştüğü Afrika’da yapacağınız bağışlarla birçok mazluma çare olabilirsiniz!

• Katarakt Ameliyatı Bedeli (1.500 TL)

• Katarakt Ameliyatına Katkı (500 TL)

• Çocuk Maması

• İlaç Paketi (150 TL)

• Kişisel Hijyen Paketi (100 TL)

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Not: Banka havalesi yaparken açıklama kısmına "Sağlık Yardımı" yazarak "Adı-Soyad ve Cep Telefonu" yazmayı unutmayınız. Banka alıcı hesap adı “Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği”dir.