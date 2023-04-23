Çare Derneği’nden, Depremzedelere ve Yurt Dışına Ramazan Yardımları

Daha ilk günlerden 183 personel ve gönüllü, 65 yardım tırı ve 48 sevkiyat aracıyla bölgede etkin bir şekilde yardım dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan öncesinde toplamda 300.000 depremzedeye destek sağladı. Şimdi de Ramazan ayında yine özellikle deprem bölgelerinde faaliyetlerine devam eden dernek ayrıca Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahiplerine yönelik de yardım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ramazan ayında iftar yemeği dağıtımı, gıda paketi desteği ve çadır kentlere yapılan yardımlarla yüzbinlerce insanın yüzü güldü.

Deprem Bölgelerinde Yaralar Sarıldı

Çare Derneği, Türkiye'deki deprem bölgelerinde insani yardım organizasyonları düzenleyerek temel ihtiyaçları karşıladı ve çadır kentlerde yaşayan 224.000 depremzede vatandaşa sahur ve iftar dağıtımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen yardım organizasyonlarıyla depremzedelere destek sağlandı.

Ayrıca Çare Derneği Tavşanlı Temsilciliği, depremzedelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri desteği sağladı ve 500 TL'lik alışveriş kartları dağıtarak yardım çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında, Tavşanlı'daki Sosyal Market'ten depremzedelere yardım eli uzatıldı.

Arefe günü de Ramazan Bayramı öncesinde 200 aileye zekat yardımı yaptık. 100 aileye de gıda paketi yardımı gerçekleştirildi. Bu yardımlar, Çare Derneği gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

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Konteyner Ev Projesi Hız Kesmiyor

Çare Derneği, Kahramanmaraş'ta evsiz kalan aileler için başlattığı konteyner ev projesi ile şu ana kadar 40 adet konteyner evin yapımını tamamlayıp gönderimini sağladı. Konteyner evlerin kurulacağı alan için gerekli alt yapı hazırlıkları da tamamlandı. Geri kalan konteyner evlerin yapımı hızla devame derken, tamamlananlara aileler yerleştirilmeye başlanacak.

Azez'de Kumanya ve Tekerlekli Sandalye Yardımları

Çare Derneği, Azez'deki üç ayrı çadır kentte gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi. Bu faaliyetler sayesinde, yüzlerce aileye umut oldu. Ayrıca, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla beş tane tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelerimize toplamda 320 adet gıda paketi (kumanya) dağıtıldı. Bu yardımların, yardıma muhtaç insanların hayatlarına dokunacağına ve onları mutlu edeceğine inanıyoruz.

Dünyanın Dört Bir Yanına Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzattı. Bu yardım kampanyası, maddi sıkıntılar yaşayan yüz binlerce aileye ulaşarak onların Ramazan ayını daha rahat geçirmelerini sağladı. Ayrıca, Çare Derneği, sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca da ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Uganda Faaliyetleri

Uganda Kampala bölgesinde bulunan Isar Primary School'da düzenlenen iftar programlarıyla, hem yetimlerin hem de civar köylerde yaşayan 6.600 insanın yüzünü güldürdü.

Filipinler Faaliyetleri

Filipinler'deki Ramazan etkinlikleri kapsamında, bağışlarınız sayesinde 10.000 kişiye iftar yemeği, 5.000 kumanya sağlandı. Ayrıca 70 ailenin hidayetine şahit olduk.

Burkina Faso Faaliyetleri

Burkina Faso'nun Ouagadougou bölgesinde bulunan yetimhanemizde ve civar köylerde toplamda 5.000 kişiye iftar yemeği ulaştırıldı.

Tanzanya Faaliyetleri

Tanzanya'da da birçok ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzatıldı. Nyambwewe, Klimahewa, Rabika, Saadani Village, Stahabu, Ushongo, Mwera, Choba, Madanga ve Aqsa Mescidimizin inşa edildiği Bushiri bölgelerinde toplamda 800 adet gıda kumanyası dağıtıldı. Durumları diğer ailelerden daha kötü olan 300 aileye ise gıda kolilerinin yanında bir de zekât desteği sağlandı.

Nijerya Faaliyetleri

Nijerya'nın Kano Eyaleti'nde hem yetimhanemizde kalan hem de diğer yetimlerle birlikte toplamda 40.000 yetime iftar yemeği ulaştırılarak, bu özel ayın coşkusunu minik kardeşlerimizle paylaşıldı.

Bangladeş (Cox’s Bazar) Faaliyetleri

Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanlar için 10.000 kişiye iftar yemeği verildi. Desteklediğimiz 62 yetime bayram harçlıkları ve ailelerine gıda paketleri dağıtıldı.

Bağışçılara Özel Teşekkür!

Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü, hem ülkemizde yaşanan olaylar sonrasında hızlı reaksiyon gösteren hem de Ramazan ayı boyunca tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerini unutmayan bağışçılarına teşekkürlerini iletti.

“Tüm bu yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan bağışçılarımıza ve gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin desteği ve iyilik dolu kalpleri sayesinde özellikle ülkemizde sonra da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak onlara umut olabiliyoruz. Birlikte daha fazla insana yardım etmek ve hayatlarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi: Biz sadece vesileyiz.”