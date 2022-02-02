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Aktüel Çare Derneği'nden Bir İlk Daha!
Aktüel

Çare Derneği'nden Bir İlk Daha!

Türkiye’de imal ettiği sondaj makineleriyle Afrika’nın kuraklık problemine çözüm üretiliyor!

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:38:00 -
Çare Derneği'nden Bir İlk Daha!

Doğu Afrika'da iklim krizi kaynaklı yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynakları tükenirkenbölgede toplu hayvan ölümleri yaşanıyor. Kenya'da çiftçiler sürülerinin yüzde 70'ini bu nedenle kaybetti. Kuraklık, yalnızca zürafaları değil tüm hayvanları etkilemiş durumda. Otlak ve sulak alanların kalmadığı Kenya’nın kuzeyindeki bir bölgede canlı hayvan sürüleri açlıktan hayatını kaybediyor. BBC Türkçe’nin raporuna göre 2011 yılında yaşanan kuraklık sonrasında bölgede 250 bin insan hayatını kaybetmiş komşu ülkelere kitlesel göçler yaşanmıştı. Hayvan ölümlerinin sayısına ilişkin ise bir rakam belirtilememiş.

Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü, Yönetim Kurulu İnsani Yardım Sorumlusu Recep Bilge ilediğer personel ve gönüllülerden kurulan ekip şu an Kenya’da saha çalışmaları ve analizler yapıyor. Kurak bölgeler tespit ediliyor ve açılacak su kuyularının öncelikli olarak hangi bölgelerde açılacağı belirleniyor. Ekipte aynı zamanda Türkiye’den bölgeye getirilen bir sondaj makinesi operatörü de bulunuyor.

Türkiye’den böyle bir üretimle Afrika’ya giden ilk dernek olan Çare Derneği, kurak bölgelerde sevinç gözyaşları, dualar, defler ve ilahilerle karşılanıyor.Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü: “Hepimiz imtihandayız, kardeşlerimiz kuraklıkla, susuzlukla, çaresizlikle imtihan oluyor. Bizler de imkânlarımızla, suyumuzla, çaremizle imtihan oluyoruz. Onlara çare sunabilecek miyiz yoksa kulak ardı mı edeceğiz, diğerkâm olacak mıyız yoksa bana ne mi diyeceğiz, biz mümin olmanın şuuru, insan olmanın şükrü ve kardeşliğimizin gereği olarak imkânlarımızı seferber ettik. Üretimini Türkiye’de yaptığımız sondaj makinesini konteynıra yükleyip üç ay süren bir gemi yolculuğu sonrasında bölgeye ulaştırdık.  Şimdi en muhtaç olan yerlerden başlayarak kuyularımızı sırasıyla açıyoruz. Anadolu halkı bu kuyuları açtırıyor. Bizlere sahip çıkıyor. Gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın desteği ile bu yaraya çare olmayı olabilmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve diyoruz ki biz sadece vesileyiz! Sevince, rahmete, umuda, kardeşliğe, insanlığa ve birliğe vesile…” sözleriyle hem Anadolu’nun merhametini hem de birliğimizi bizlere tekrar hatırlattı.

Bizlerde Çare Derneği’ne Afrika’nın kurak topraklarında insanları ve hayvanları suya kavuşturdukları, Türkiye bayrağını en muhtaç sahalarda dalgalandırdıkları için teşekkür ediyor, işlerinde başarılar diliyoruz. Çare Derneği’ne su kuyusu bağışı için www.care.org.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da +90 (212) 471 08 08 no.lu numaradan daha geniş bilgi alabilirsiniz.

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