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Çapulcuları bankalara 'Kavala çetesi' sürmüş

Finansörlüğünü ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’nın yaptığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma ile gün yüzüne çıkan Gezi kalkışmasında ATM yağmalama hadiselerinin de aynı merkezden tertiplendiği tespit edildi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:32
Çapulcuları bankalara 'Kavala çetesi' sürmüş

Gazetemiz Akit, cumhuriyet tarihinin en puslu ihanetleri arasında yer alan Gezi kalkışmasında çapulcuları sahaya süren ‘kuklacıların’ maskelerini düşmeye devam ediyor. Finansörlüğünü ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’nın yaptığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma ile gün yüzüne çıkan Gezi kalkışmasında ATM yağmalama hadiselerinin de aynı merkezden tertiplendiği tespit edildi. Gezi soruşturmasında Osman Kavala ile birlikte tutuklu yargılanan Diyalog ve Uzlaşma Derneği Kurucusu Yiğit Aksakoğlu ile Hanzade Hikmet Germiyanoğlu arasında geçen 19.07.2013 tarihli telefon görüşmesinde bankaların nasıl işgal edileceğinin anlatıldığı, işgalle ilgili bir ekibin hazırlandığının vurgulandığı tespit edildi. Akit’in ele geçirdiği yasal tape dökümlerine göre; Aksakoğlu ile Germiyanoğlu, işgalci vandalların yakalanmaları halinde Emniyet sorgusunda kendi isimlerini deşifre etmesine karşı ne yapılabileceğiyle ilgili de fikir yürüttükleri tespit edildi. Emniyet istihbaratının İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla yaptığı yasal dinlemelere takılan ikilinin 2217090691 tape no’suyla soruşturma dosyasına giren, 19.07.2013 tarihinde saat 17.26’da yaptıkları görüşmedeki ifadeler tüyler ürperten cinsten.

Yiğit Aksakoğlu ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun teknik takibe takılan görüşmesinde, Aksakoğlu’nun “Pilot eylemler yapmayı düşünüyoruz” sözleriyle başlattığı korkunç planla ilgili Hanzade Hikmet Germiyanlıoğlu, “Bir grup genç arkadaş hangi bankayı occupy (işgal) ediyoruz diye mail atmış. Bir bankayı occupy (işgal) etmek üzere film ekibi hazırlanmış” dediği kaydedildi. Temkinli davranan Yiğit Aksakoğlu, Germiyanoğlu’nun bu sözünü maskelemek amacıyla “Occupy değil de hani orada şey yapacaklar, ‘hesabını kapattı’ diye falan” cevabını verdiği bildirildi. Germiyanoğlu’nun, “O işte anladın sen” sözleriyle karşılık verdiği Aksakoğlu, deşifre olma paniğini dışa vuran ifadeler sarf ediyor.

Yakalanma telaşı

Banka işgali sırasında vandalların gözaltına alınması sonrası sorguda kendi isimlerinin deşifre olmasından korkan Aksakoğlu, “Vallaha bizim bu işlerle hiçbir alakamız yok. Gidip orada tutuklanıp da ondan sonra ‘biz bunları şurada bir dernekte konuştuk’ falan derlerse bilmiyorum yani” diyor.

Kavala çetesi hesap veriyor

Kızıl Soros olarak nitelendirilen Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, Kavala’nın yanı sıra şüpheli olarak Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman bulunuyor.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:32
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  17. Ayşe Pınar Alabora
  18. Handan Meltem Arıkan
  19. İnanç Ekmekçi
  20. Mine Özerden
  21. Ali Hakan Altınay
  22. Şerafettin Can Atalay
  23. Tayfun Kahraman

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