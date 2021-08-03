Çapulcular bakın size diyor: 4 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran o şerefsizler nerede!

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede 1. hafta geride kaldı...

Manavgat ile başlayan, Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Denizli, Aydın Mersin, Adana gibi birçok ilde görülen orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alındı.

Yangınlarla mücadele için ekipler çalışmalarını sürdürürken yardıma gelen vatandaşlar da destekten geri durmuyor.

O vatandaşlardan biri İstanbul'da 2013 yılında ağaçları bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı kalkışmasının faillerine göndermede bulunarak isyan etti.

"Türkiye yanıyor, o şerefsizler nerede?"

1 haftadır süren orman yangınlarına karşı Gezi Parkı kalkışmasında ortalığı yıkanların sessizliğe bürünmesine tepki gösteren vatandaş, PKK'lı teröristlerin ormanları yakmasına ses çıkarmayan çapulculara şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da 4 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran peze...ler nerede? İstanbul'da 4 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran şerefsizler nerede? Türkiye yanıyor. Bu kadar adi şerefsizlik olamaz.

"Yazık değil mi insanlara?"

Benim hasarımın olması önemli değil ki, köyüm yandı ya köyüm. Yazık değil mi insanlara? Ben Antalya Alanya'dan yardım için geldim. Kendi annem, babam burada. Orada da yardıma gittim."