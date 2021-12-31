Çapı yaklaşık 1 kilometre! Dünyaya yaklaşıyor
New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi. "Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi. Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.
New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi. "Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi. Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.
2 milyon kilometre uzaklıktan geçecek
Her ne kadar tehlikeli olarak sınıflandırılsa da asteroidin, 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği ve Dünya'ya tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi.
Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.