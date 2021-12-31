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Yaşam Çapı yaklaşık 1 kilometre! Dünyaya yaklaşıyor
Yaşam

Çapı yaklaşık 1 kilometre! Dünyaya yaklaşıyor

New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi. "Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi. Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 18:53:00 -
Çapı yaklaşık 1 kilometre! Dünyaya yaklaşıyor

New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi. "Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi. Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.

2 milyon kilometre uzaklıktan geçecek

Her ne kadar tehlikeli olarak sınıflandırılsa da asteroidin, 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği ve Dünya'ya tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi.

Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.

 

 

 

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