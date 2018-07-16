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Çantaların şeklini ve formunu bozmadan saklamak için neler yapmalıyız?

En sık kullanılan aksesuarlardan biri de çantalar. Farklı şekil ve boylarda severek aldığımız çantaların formunu koruyarak nasıl muhafaza edebiliriz?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:47
Çantaların şeklini ve formunu bozmadan saklamak için neler yapmalıyız?

* Yanlış saklama veya kullanım nedeni ile şekli bozulmuş çantaların içerine nemlendirilmiş kâğıt (gazete) koyunuz. 24 saat sonra gazete parçalarını çantadan çıkarın ve kurutmak için fermuar kısmını açık bırakın. Şekli bozulmuş çantanın eski formuna geldiğini göreceksiniz.

* Yeni bir çanta aldığınızda içleri genellikle kağıtla dolu olur. Çantanın formunu korumak amacıyla bu işlem yapılmıştır. Siz de kullanmayacağınız çantaların içerisine gazete parçalarını doldurun ve uzun süre şekillerini bozulmadan saklayın.

* Çantalar genellikle sıkışık bir şekilde saklanınca büzüşür ve şekli bozulur. Bunu önlemek için öncelikle dolabınızda veya bazanızın altında çantalarınıza yer açın. Bunlar; elbise askılığınız altında kalan alanlar veya üstünde yer alan raflar olabilir. Portföy ve bez çantalarınız için altlarda kalan çekmeceleri değerlendirebilirsiniz.

* Çantalarınızı da kıyafetleriniz gibi temizledikten sonra kaldırabilirsiniz. Çantalar uzun süre kirli kalırsa temizlemesi zor olur canlı görünümünü kaybeder. Deri çantalarınızı nemli sabunlu bezlerle silebilir gerçek deri çantalarınızı deri bakımı için özel üretilmiş yağlarla temizleyebilirsiniz.

* Çantalarınızın şeklini korumasını istiyorsanız mutlaka içini doldurup kaldırmanız gerekiyor. Doldurmak için gazete kağıdı, sünger veya kullanmadığınız plastik poşetleri kullanabilirsiniz. sadece büyük çantalarınızı değil portföy çantalarınızı da az da olsa içini doldurarak saklamanızda fayda var.

* Maalesef çok sık yapılan bir yanlışlık çantaları asarak saklamak. Kolay bir yöntem olduğu için sıkça tercih ediliyor ama yanlış. çantaları uzun süre asılı bıraktığınızda sapları ve çantanın şekli uzunlamasına esner ve şekli bozulur. Böylece sapların asılı olduğu noktalarda aşınmalar meydana gelir.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:47
  1. çanta
  2. çanta saklamak

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