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Aktüel Cansuyu’ndan Lübnan’daki Filistin Kamplarına Kurban Eti Beyrut, Trablusşam ve Sayda’da yaklaşık 70 bin insana kurban eti ulaştırıldı
Aktüel

Cansuyu’ndan Lübnan’daki Filistin Kamplarına Kurban Eti Beyrut, Trablusşam ve Sayda’da yaklaşık 70 bin insana kurban eti ulaştırıldı

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Cansuyu’ndan Lübnan’daki Filistin Kamplarına Kurban Eti Beyrut, Trablusşam ve Sayda’da yaklaşık 70 bin insana kurban eti ulaştırıldı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı’nda kendisine emanet edilen kurbanları Güney Asya’da keserek etlerini Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarına ulaştırdı. Paketlenip dondurulmuş şekilde Beyrut’a getirilen etler; Beyrut, Trablusşam ve Sayda şehirlerindeki kamplarda 2’şer kilogramlık paketler hâlinde 11 bin 200 aileye teslim edildi. Dağıtımlardan yaklaşık 70 bin kişi faydalandı.

Yarım asırdan uzun süredir siyonist soykırım ve işgale direnen Filistin halkının geçmişten bugüne yanında olan Cansuyu Derneği, özellikle son üç yıldır saldırılan şiddetini artırmasıyla birlikte hem Gazze’de hem de başka ülkelere iltica etmiş Filistinli mültecilere insani yardımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Filistin’in sınır komşusu, mültecilerin ilk durağı olan Lübnan’da, dağıtımların yapıldığı mülteci kampları yıllardır süren yerinden edilmişliğin yanı sıra ülkedeki ekonomik krizin ve Gazze’de devam eden soykırımın gölgesinde ağır şartlarla karşı karşıya. Temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığı kamplarda et, birçok hane için yalnızca bayramlarda sofraya gelebilen bir gıda olmayı sürdürüyor.

Cansuyu Derneği Lübnan ekip koordinatörü Muhammed Ali Öztürk dağıtıma ilişkin şunları söyledi:

“Filistin halkı gözlerimizin önünde bir soykırıma direniyor. Lübnan’daki kamplarda yaşayan aileler ise hem bu acının hem de yıllardır süren yoksunluğun ortasında ayakta kalmaya çalışıyor. Yalnızca Filistinli değil, Suriye başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinden canını kurtarabilen farklı milletlere mensup insanlar da bu bölgelerde yaşam mücadelesi veriyor. Bu organizasyon yalnızca bir yardım faaliyetinden ibaret değil, kardeşlik borcudur. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, kurbanların ne etlerinin ne de kanlarının Kendisine ulaşacağını, O’na ulaşanın yalnızca takva olduğunu bildiriyor (Hac, 37). Bağışçılarımızın emanetlerini bu bilinçle, gerçek muhtaçlara, tek tek ulaştırdık.”

 

Yetim çocuklara aylık, kırtasiye ve giyim desteği

Lübnan’daki programlar dizisi kapsamında, adı geçen şehirlerdeki kamplarda yaşayan Filistinli yetim çocuklar da unutulmadı. Yetim buluşmalarında çocuklara bağışçıların sponsorluğunda yetim aylıkları elden teslim edilirken, onlarca çocuğa ayrıca kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.

Öztürk, yetim buluşmalarına ilişkinse; ‘’Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle yan yanayız”(Buhârî, Talâk, 25) buyurduğunu hatırlatarak, yetim çalışmalarının derneğin öncelikli faaliyet alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Cansuyu Derneği, Lübnan’daki Filistin kamplarında yürüttüğü yetim destek programı başta olmak üzere gıda, eğitim ve giyim alanındaki çalışmalarını ilerleyen süreçte de sürdürmeye devam edecek.

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