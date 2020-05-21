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Cansuyu Derneğinden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:21:00 -
Cansuyu Derneğinden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Gazze'de yardım organizasyonu düzenledi.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu tarihten bu yana yurt içinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yardım organizasyonları düzenleyen dernek, hayırseverlerin emanetlerini bu ramazanda da muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için yardım organizasyonu yapan Cansuyu Derneği, abluka altında hayata tutunmaya çalışan Gazzeli 1000 aile için ramazan kumanyaları hazırladı. İçerisinde temel gıda maddeleri olan kumanyalar, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Dernek, İsrail’in saldırıları sonucunda evleri yıkılan ve sokakta zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Gazze halkı ile paylaşma ve yardımlaşma duygusunu buluşturarak, toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağladı.

"Kazancımız, Allah için verdiğimizdir." sloganıyla ramazan organizasyonlarını gerçekleştiren dernek, kumanya bedelini 120 lira olarak belirledi. Hayırseverler "www.cansuyu.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, Cansuyu Derneği temsilciliklerinden veya 444 66 39 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak bağışlarını yapabilecek.


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