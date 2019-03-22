0553 313 94 23

Cansız bedeni bulunmuştu... Darp edilerek öldürülmüş!

Konya'da ölü bulunan 45 yaşındaki Veysel Akman'ın, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi

22 Mart 2019 Cuma 00:30
Cansız bedeni bulunmuştu... Darp edilerek öldürülmüş!

Konya'nın Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında, edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan M.K. (45),önceki gün akşam bir evde birlikte alkol aldıkları arkadaşı Veysel Akman'ı (45) sabah saatlerinde ölü olarak bulduğunu haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eve gittiklerinde Veysel Akman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden

İHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede Veysel Akman'ın baş kısmında darp izi olduğu tespit edildi. Olayın ardından emniyete götürülen M.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Veysel Akman'ın alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada darp edilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 00:30
  1. Konya
  2. son dakika
  3. Çumra
  4. konya Veysel Akman
  5. arkadaşını darp ederek öldürmüş
  6. cansız buldum dedi o öldürmüş
  7. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cansız bedeni bulunmuştu... Darp edilerek öldürülmüş!
    1. Cansız bedeni bulunmuştu... Darp..
    2. Ahlat’ta Nevruz kutlamaları renkli..
    3. Katalonya Başkanı Torra için emre..
    4. "31 Mart'tan sonra yine barış ve..
    5. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    6. Soylu: 'İktidar olsanız da muktedir..
    7. İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK..
    8. Venezuela’da gerginliği tırmandıran..
    9. Suç makinesi bu sefer kaçamadı,..
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019
    12. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    13. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    14. Cezayir'de iktidar partisinden..
    15. "Bu aziz milletin ve devletin beka..
    16. Kenan Sofuoğlu belediye başkan..
    17. İsrail'den Gazze'ye topçu saldırı
    18. Başkan Yıldırım: “Erbaa’nın birliği..
    19. Kuşu’da seçim heyecanı
    20. Şentop, Trakya, Balkan, Rumeli STK..
    21. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan..
    22. FETÖ'ye büyük şok! Lisansı iptal..
    23. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    24. "Gazze'deki su sorunu bölge halkının..
    25. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1..
    26. Evinin damından düşerek hayatını..
    27. Bakan Çavuşoğlu’ndan Trump’a Golan..
    28. NATO, Girit'te Türk bayrağı açan..
    29. Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede..
    30. Besicilikten zarar etti, solucan..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı