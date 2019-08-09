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Canpolat vatandaşların Kurban Bayramını kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminin bayramını tebrik ederek, yola çıkan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:35
Canpolat vatandaşların Kurban Bayramını kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminin bayramını tebrik ederek, yola çıkan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminin bayramını tebrik etti. Canpolat, yola çıkan sürücülere de dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak, bayramın huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu. Canpolat, “Rabbime şükürler olsun ki, bizleri mübarek Kurban Bayramına yetiştirdi. Birlik ve beraberliğimizin adeta bir sembolü olan bu bayram günleri, umuyorum ki herkes için sağlık ve huzur dolu günlerin vesilesi olur. Bayram dolayısıyla yollara çıkan tüm sürücülerimizin kurallara uymalarını riayet etmelerini diliyorum. Bayramımızın, bayram tadında geçmesi adına bizde sahada olacağız ve hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, hac vazifesi için kutsal topraklarda olan tüm hacılarımızın ibadetlerinin Cenab-ı Hak’tan kabulünü dilerim. Tüm bu güzel dileklerle İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara beraber erişmek dileğiyle saygılar sunuyorum” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:35
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