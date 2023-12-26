Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"

9News'ün haberine göre, Avustralya'da her yıl Noel gecesinde görme engelli çocuklar için düzenlenen "Carlos by Candlelight" programında, bir grup aktivist İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sahneye çıkarak Filistin bayrağı açtı.

Protestoculardan biri de sunucuların bulunduğu kürsüye giderek izleyicilere, "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Gazze’de çocuklar ölüyor." diye seslendi.

Protestocular güvenlik görevlileri tarafından sahneden uzaklaştırılırken, programın sunucularından David Campbell izleyicileri sakinleştirmek için yaptığı açıklamada, "Lütfen sakin olun. Herkesin anını yaşamasına, güneş altında zaman geçirmesine izin verilmeli." ifadesini kullandı.

Çocukların güvende olmasının önemine işaret eden Campbell, "Dünya çok zor bir zamandan geçiyor. Böyle bir gecede bir araya gelebilmek de bizler için zor." diyerek programa kaldığı yerden devam etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.