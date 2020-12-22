Canlı yayındaki çıkışı gündem olmuştu! Perinçek: Şaka yaptım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sürpriz bir çıkış yaparak, “Amerikan aşısı olacağını” söyledi. Önceki akşam katıldığı canlı yayında, “Çin aşısı olacak mısınız?” sorusu üzerine, “Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum” cevabını veren Perinçek, ardından da Twitter’dan, “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek” mesajını paylaştı.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz, Perinçek’i arayıp “Gerçekten Amerikan aşısı mı olacaksınız?” diye sordu.

"Şaka yaptım"

“Şaka tabii bu” diyen Perinçek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bana, Atlantik cephesinden, ABD ve İsrail merkezli o kadar çok hücum var ki bunları defetmek için bir yol buldum. ‘Beni sevsinler, artık hücum etmesinler’ diye bunu söyledim. Tümüyle bireysel bir çözüm ürettim kendimce, ‘Bana Amerikancı cepheden gelen saldırılara karşı kalkan olarak Amerikan aşısı olacağım’ diye. Şaka tabii bu. Orada, muhakemesini, sağduyusunu kaybetmiş bir sözde kamuoyu var. Atlantikten gelen rüzgarlara kendini kuru yaprak misali kaptırmış olanlara bir eleştiri ve dokundurma yaptım."

Çin aşısını övdü: Pasteur geleneğinden geliyor

Perinçek, Hürriyet’e yaptığı açıklamada Çin aşısını da övdü: “Aslında Çin aşısının Pasteur geleneğinden gelen klasik ve güvenilir bir aşı olduğunu biliyoruz. Çin aşısının Türkiye’ye ithali için gerekli çalışmaların da içindeyim. Sayın Sağlık Bakanımızla da bu konuda sürekli görüşme ve danışma halindeyiz. Elimden geleni de yapıyorum. Çin aşısı Türkiye için gereklidir. Amerikan aşısının sağlık açısından çok isabetli olmadığını da biliyorum. O aşıdan olan hemşirelerden hayatlarını kaybedenler oldu. Amerika her alanda olduğu gibi, teknolojide de sağlık alanında da iflas etti.”