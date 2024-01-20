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Sosyal Medya Canlı yayında yapılan şaka Mehmet Akif Ersoy’a soğuk terler döktürdü Filmin reklamını yapmak için bakın neler yaptılar
Sosyal Medya

Canlı yayında yapılan şaka Mehmet Akif Ersoy’a soğuk terler döktürdü Filmin reklamını yapmak için bakın neler yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-01-20 13:02:00 - 2024-01-20 13:04:28

HaberTürk’ye yayınlanan 5. Gece programının sunucusu Mehmet Akif Ersoy’a Kolpaçino 4 filmi oyuncularının yaptığı şaka sosyal medyada gündem oldu. Ersoy, şaka sonrası soğuk terler döktü.

Başrollerini Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş’ın oynadığı Kolpaçino 4 filminin oyuncuları HaberTürk’te yayınlanan 5. Gece programına katıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu programa katılan oyunculardan Kubilay Penbeklioğlu filmin aynı zamanda senaristi ve yönetmeni olan Şafak Sezer’e aniden tepki gösterdi. Penbeklioğlu fragmanda kendi sahnelerinin kesildiğini iddia etti.

MEHMET AKİF ERSOY NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Canlı yayında ortalık bir anda karışırken programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını şaşırdı.

Sonrasında olayın bir şaka olduğu ortaya çıkarken yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
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Yakın zamanda vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda kadrosunda Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül gibi isimlerin yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil yer alıyor.

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