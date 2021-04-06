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Gündem Canlı yayında Türker Ertürk'ü rezil kepaze ettiler
Gündem

Canlı yayında Türker Ertürk'ü rezil kepaze ettiler

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, milli iradeyi hiçe sayıp darbe tehdidinde bulunan amiral eskisi Türker Ertürk'ü canlı yayında rezil kepaze etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:07:00 -

AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı bir ihanet bildirisi yayınlayan 104 amiral bozuntusu arasında yer alan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

AK Parti hükümetini devirmeleri gerektiğini aksi halde dış güçlerin Türkiye'ye müdahale edeceğini iddia eden Ertürk yaptığı açıklamada, "Eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" demişti.

Ertürk'ün skandal sözleri Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Ertürk'ün halen darbe kafası taşıdığını belirten Karahasanoğlu, "Demokratik girişimlerle güçleri yetiyorsa değiştirsinler. Türker Ertürk CHP'ye girmiş bir isim ve CHP'ye girmiş olan emekli bir amiral 'demokratik girişimlerle iktidarı düşüremezsek' diyor. Düşürmek kelimesi bile darbeci kafayı ispat eder. Seçimle mevcut iktidar gidecek biz yönetime geleceğiz denilir ama siz düşürmekten bahsediyorsanız kafanız hep darbeye çalışıyor demektir. Türk halkının da cezelandırılmasından bahsediyor tehdite bakın. 'Türk halkı siz de cezalandırılırsınız ona göre devirin bu adamı' diyerekten halkı da tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türker Ertürk'e zamanında koskoca Harp Okulu'nun teslim edildiğini aktaran Karahasanoğlu, değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti:

"Zamanında bu adama Harp Okulu'nu teslim etmişler. İşin iğrenç yanı ise FETÖ bu adamın emri altındaki Harp Okulu ile ilgili 3 tane kaset çıkartınca bu adam arkasına bakmadan istifa edip kaçan birisi. Yani ben FETÖ ile mücadele edemem kardeşim benim canım tatlı, ben gözaltına alınamam, FETÖ'nün çaktığı işareti gördüm. Eğer FETÖ benimle ilgili kasetleri çıkartırsa ben rezil olurum deyip istifa edip kaçan bir adam."

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