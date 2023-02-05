Canlı yayında tırnaklarını kesmişti! Hakan Bayrakçı'dan flaş açıklama

Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, “Bu ciddi bir krizdi. Fakat çok teselli eden de oldu. Ben de biraz teselli oldum. Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir.” açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, sunduğu Tarafsız Bölge programında Bayrakçı’nın tırnak kesme anını fark etmediğini söyledi.

Hakan, eleştirilerin odağındaki Bayrakçı’ya şu soruları yöneltti:

"- Sen çok medeni bir insansın. Nazik, janti bir adamsın. İyi eğitim almışsın. Neden böyle oldu?

- Sanırım konuyu sadece o an hissettiğim rahatsızlığa bağlamak da pek doğru değil. Çünkü reklam arasını bekleyebilirdim. Canlı yayında olduğumu unutmamalıydım. Haftanın 80 saatinin 18 saatini canlı yayında geçiriyoruz. Sanırım benim gibiler canlı yayınları doğal yaşamımızın parçası olarak görmeye başladık. Bilinçaltımızda bu var galiba. Bu da etkili oldu bence.

- Kişisel tarihinin en büyük krizi bu mudur?

- Bu ciddi bir krizdi. Fakat çok teselli eden de oldu. Ben de biraz teselli oldum. Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir."