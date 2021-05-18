Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlar! Nutuk'ta Filistin var mı?

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Haber Global canlı yayınında, Yeni Akit yazarı Kenan Alpay ile Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında Filistin tartışması yaşandı. Alpay, Prof. Şen'in 'Araplar bize ihanet etti' sözleri ile Nutuk'ta yer aldığını iddia ettiği " 'Atatürk, Filistin için gerekirse kan akıtırız' demişti" ifadelerine tepki gösterdi. Sözü sık sık Prof. Şen tarafından kesilen Kenan Alpay, "Milliyetçi perspektifle sağı solu karalamak için tarih anlatılmaz. Önümüzdeki hafta Nutuk'u buraya getirin, öyle bir ifade varsa onu da genişçe tartışalım." dedi.