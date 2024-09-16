Canlı yayında şoke eden sözler! ‘Galatasaray TFF ile hakemler için sözleşme imzaladı’

KRT Futbol programında açıklamalar yapan yorumcu Atakan Kurt, Galatasaray ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Kurt, tepki çeken açıklamasında, “Son dakika bir bilgi vereceğim. TFF ile Galatasaray 1 yıllık bir sözleşme imzalamış. Hiçbir futbolcu sarı kart görmeyecekmiş. Bu bilgiyi de izleyicilerimizle paylaşıyorum. Yoksa nasıl olacak. Kart görmeme anlaşması var heralde Galatasaray’ın. Hakemler Galatasaray maçına çıkarken bunu (sarı kart) soyunma odasında unutuyor” ifadelerini kullandı.