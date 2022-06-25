Canlı yayında şok sözler! 'İlk Londra'yı bombalayacağız'

Rus devlet televizyonunda yayına katılan Rus Parlamentosu Savunma Komite Üyesi Yedek General Andrey Gurulyov, Kaliningrad üzerinden NATO ülkelerine gözdağı verdi.

Olası savaş durumunda Rusya'nın Varşova veya Berlin'i hedef almayacağını; bunun yerine ilk olarak Londra'ya füze atacağını söyledi.



The Kyiv Independent sitesinde yer alan habere göre; Putin'in yakın çalışma arkadaşlarından olduğu kaydedilen Gurulyov, "İlk hava operasyonu sırasında tüm düşman grubu yok edilecek dedi.

"İlk Londra'yı vuracağız'

Sözlerine devam eden Rus vekil, "Amerikalı veya İngiliz olmaları kimsenin umurunda olmayacak. Kesinlikle Varşova, Paris veya Berlin'den başlamayacağız. İlk vurulan Londra olacak. Kritik öneme sahip bölgeleri yok etme operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın elektrik kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynağı siteleri yok edilecek. Üçüncü aşamada ise, soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini bekliyorum. Onların kenarda nasıl kalacağını merak ediyorum. Kaba bir plan bu ve bazı anları kasıtlı olarak atlıyorum çünkü bunlar televizyonda tartışılmayacak" ifadelerini kullandı.