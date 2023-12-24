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Gündem Canlı yayında skandal! TSK jetlerinin kalkış saatlerini paylaştılar
Gündem

Canlı yayında skandal! TSK jetlerinin kalkış saatlerini paylaştılar

Yeniakit Publisher
2023-12-24 02:40:00 -

TV100'de terör hedeflerine yönelik olarak hava harekatının ele alındığı programda sunucu Kübra Par büyük bir skandala imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın Kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan hava operasyonuna ilişkin olarak TV100'de yapılan programda büyük bir skandala imza atıldı.

Vatandaşlar TV100 yayınında TSK'nın terör örgütüne yönelik yürüttüğü askeri operasyona dair hassas detayların Kübra Par tarafından ekranda paylaşılmasına tepki gösterdi. Kübra Par’ı konuklardan birisi olan Güvenlik Analisti Dr. Eray Güçlüer istihbarat zaafiyeti olacağını söyleyerek uyardı.

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