Dünyanın en sağlıklı topluluklarından: Hunza Türklerinin uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!
Pakistan'ın kuzeyinde yer alan Hunza Türkleri, dünyanın en uzun yaşam ortalamalarından birine sahip topluluklarından biri olarak kabul ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan'ın kuzeyinde yer alan Hunza Türkleri, dünyanın en uzun yaşam ortalamalarından birine sahip topluluklarından biri olarak kabul ediliyor.
Her gün aynı meyveyi tüketen halk, uzmanlara göre düzenli hareket ve düşük stresli yaşam biçiminden kaynaklı olarak da uzun süre hayatta kalıyor.
100 yaşını aşan bireylerin sayısının oldukça fazla olduğu toplulukta, doğal beslenme alışkanlıkları ön plana çıkıyor. Özellikle her gün tükettikleri kayısının, bu yaşam biçiminde önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.
SAĞLIKLI YAŞAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR Dünyanın en sağlıklı topluluklarından biri olarak anılan Hunza Türkleri, işlenmiş gıdalardan uzak durmaları ve doğal ürünlerle beslenmeleriyle biliniyor.
KAYISI SOFRALARINDAN EKSİK OLMUYOR Hunza halkının en çok tükettiği besinlerin başında kayısı geliyor. Taze kayısının yanı sıra kurutulmuş kayısı ve kayısı çekirdeği de günlük beslenmelerinde önemli yer tutuyor.
Bölgenin iklim koşulları sayesinde bol miktarda yetişen kayısı, neredeyse her öğünde farklı şekillerde tüketiliyor.
KAYISI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Uzmanlara göre kayısı; A ve C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir meyve olarak öne çıkıyor.
Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olurken, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Kurutulmuş kayısı ise doğal enerji kaynağı olması nedeniyle sık tercih ediliyor.
SADECE BİR MEYVE DEĞİL, YAŞAM TARZLARI DA ETKİLİ Araştırmacılar, Hunza Türklerinin uzun ömürlü olmasını yalnızca kayısı tüketimine bağlamanın doğru olmayacağını vurguluyor.
Düzenli hareket etmeleri, temiz dağ havasında yaşamaları, stres seviyelerinin düşük olması ve işlenmiş gıdalardan uzak durmaları da bu tabloya katkı sağlayan önemli faktörler arasında gösteriliyor.
UZUN YAŞAMIN SIRRI HALA ARAŞTIRILIYOR Hunza Türklerinin yaşam biçimi uzun yıllardır bilimsel araştırmalara konu oluyor. Her ne kadar sağlıklı beslenme alışkanlıkları dikkat çekse de, bugüne kadar tek bir besinin doğrudan uzun ömür sağladığını kanıtlayan bilimsel bir çalışma bulunmuyor.
Uzmanlar, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
PAKETLİ GIDA TÜKETİMİ YOK Hunza Vadisi'nde işlenmiş gıdalar ve paketli atıştırmalıklar oldukça nadir tüketiliyor. Öğün aralarında genellikle elma, kiraz, dut, ceviz, badem, kuru kayısı ve kuru kiraz gibi doğal ürünler tercih ediliyor.
Hayvancılık için uygun otlakların sınırlı olduğu bölgede, et tüketimi oldukça düşük seviyede kalıyor. Şeker ise geleneksel mutfakta neredeyse hiç kullanılmıyor.
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