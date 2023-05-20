Canlı yayında Sinan Oğan iddiası! Cumhur ittifakına katılacağını bugün açıklayacak

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, tv100'de yayınlanan Özgür İfade programında, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı’na desteğini yarın (cumartesi) açıklayacağını duyurdu.

Hukuçu Yiğit Acar, siyasal iletişimci Ferhat Murat, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100.com yazarı Fuat Uğur, Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade'nin konuğu oldu. Murat, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan'ın, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçinde yarın (cumartesi) Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacağını duyurdu.

Ferhat Murat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yarın sayın Sinan Oğan bugünkü görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacak. Çok büyük ihtimalle yarın olmazsa bir sonraki gün Cumhur İttifakı’na destek verdiğini açıklayacak. Kendi görüşünün Cumhur İttifakı yönünde olduğunu ifade edecek.

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"SİYASİ BİR MAKAM OLMAYACAK"

Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık vs bir siyasi içerisinde pazarlığın olmadığının da altını çizelim. Bu yüzde 5'in çok büyük bir bölümü, Milliyetçi oylar. Türkiye için beka süreci ortadayken, kendi şahsi siyasi hesabını ortaya koyarak bir yönlendirme yapması doğru olmaz. Siyasi bir makam, mevki olmayacak."