  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında Sinan Oğan iddiası! Cumhur ittifakına katılacağını bugün açıklayacak
Gündem

Canlı yayında Sinan Oğan iddiası! Cumhur ittifakına katılacağını bugün açıklayacak

Yeniakit Publisher
2023-05-20 09:55:00 -

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, tv100'de yayınlanan Özgür İfade programında, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı’na desteğini yarın (cumartesi) açıklayacağını duyurdu.

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, tv100'de yayınlanan Özgür İfade programında, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı’na desteğini yarın (cumartesi) açıklayacağını duyurdu.

Hukuçu Yiğit Acar, siyasal iletişimci Ferhat Murat, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100.com yazarı Fuat Uğur, Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade'nin konuğu oldu. Murat, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan'ın, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçinde yarın (cumartesi) Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacağını duyurdu.

Ferhat Murat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yarın sayın Sinan Oğan bugünkü görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacak. Çok büyük ihtimalle yarın olmazsa bir sonraki gün Cumhur İttifakı’na destek verdiğini açıklayacak. Kendi görüşünün Cumhur İttifakı yönünde olduğunu ifade edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SİYASİ BİR MAKAM OLMAYACAK"

Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık vs bir siyasi içerisinde pazarlığın olmadığının da altını çizelim. Bu yüzde 5'in çok büyük bir bölümü, Milliyetçi oylar. Türkiye için beka süreci ortadayken, kendi şahsi siyasi hesabını ortaya koyarak bir yönlendirme yapması doğru olmaz. Siyasi bir makam, mevki olmayacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'nu şoke eden istifa! En yakınındaki isim uzunca bir mektupla görevinden ayrıldı
Siyaset

Davutoğlu'nu şoke eden istifa! En yakınındaki isim uzunca bir mektupla görevinden ayrıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Abdullah Teber, yazdığı mektupla görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkl..
Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak açıklama! 'Herkes kendine suçlu arıyor'
Siyaset

Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak açıklama! 'Herkes kendine suçlu arıyor'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TV 5 televizyonunda konuştu. Babacan CHP'li seçmeni kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Muhaliflerin, hdp-pkk'lıların ve Kemal Kılıçdaroğlu ‘domuz bağcı’ diyerek saldırdığı HÜDA PAR’ın Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’ın Yenikap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23