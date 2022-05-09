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Spor Canlı yayında seviye dip yaptı! Sineği yakalayıp...
Spor

Canlı yayında seviye dip yaptı! Sineği yakalayıp...

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında stüdyoya giren sineği ağzına attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 01:44:00 -

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin yorumlandığı Beyaz Futbol programında garip anlar yaşandı. Programın yorumcularından Ahmet Çakar, stüdyodaki sineği yiyerek herkesi şok etti.

Sineği yakalayıp, ağzına attı

Sinan Engin programda sineğin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Dünden beri bu sinek ne ya! Koca at sineği hocam!" ifadelerini kullanıp isyan etti. Bunun üzerine Ahmet Çakar, "O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum." dedi. Daha sonra bardağın üzerine konan sineği bir çırpıda yakalayan Ahmet Çakar, hiç düşünmeden sineği ağzına attı.

"Allah kahretsin"

Stüdyoda herkes büyük şok yaşarken yorumcular elleriyle yüzlerini kapattı. Yerinden kalkarak Ahmet Çakar'a isyan eden Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Allah kahretsin!" diye stüdyoda bağırdı.

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