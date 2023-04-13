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Gündem Canlı yayında Sadullah Ergin'e 'Fetullah Gülen'le görüştünüz mü?' sorusu
Gündem

Canlı yayında Sadullah Ergin'e 'Fetullah Gülen'le görüştünüz mü?' sorusu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 21:07:00 -

CHP'nin Milletvekili adayı, Deva Partili Sadullah Ergin katıldığı canlı yayında, 'Fetullah Gülen ile hiç görüştünüz mü?' sorusuna cevap verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi, Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılananların tepkilerini çekti. Balyoz ve Ergenekon sürecinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Sadullah Ergin, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Doğrudan bir görüşmem yok"

Siyasi çizgisinin belli olduğunu, Milli Görüş'ten geldiğini belirten Ergin, "Fetullah Gülen ile hiç görüştünüz mü?" sorusuna yanıt verdi. Ergin şunları söyledi: "Doğrudan bir görüşmem yok. Siyasetçilerin geniş görüşme yelpazesi vardır. Geçmişte bir görüşmemiş olmuş olabilir, çok eski.

"Bulunduğu yerde temas oldu"

Yurt dışında Amerika'da iken Türk Festivali vardı. Hatay'ın esnaf dernekleri gitmişlerdi. Türkiye'nin yerellerini tanıtan ürün satışları, folklorik şeyler yaptırıyordu. Bölgenin siyasetçileri, sivil toplum örgütleri Hatay'ı tanıtıyorduk. O esnada temas oldu. Bulunduğu yerde Pensilvanya'da oldu. 2004-2005 olabilir.

"Benim çizgim belli"

Sadece bir ziyaret oldu. Kalabalık bir heyetimiz vardı. Turistik ziyaret gibi gelinip geçildi. Benim çizgim belli. Milli Görüş'ten gelmiş bir insanım. Görüştüğümüz insanlar değil, yaptığımız işlere bakmak lazım."

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