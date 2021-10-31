Canlı yayında Özgür Demirtaş fıkrası
CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Özgür Demirtaş ile ilgili anlattığı fıkra renkli anlara sahne oldu.
Millet İttifakı'nda kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı halen belirsizliğini koruyor.
Son olarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Söz konusu iddia CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ele alındı. Gazeteci Zafer Şahin'in anlattığı Özgür Demirtaş fıkrası programda renkli anlara sahne olurken stüdyodaki konukları gülme krizine soktu.