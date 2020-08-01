Canlı yayında öyle bir bilgi verdi ki... 'Odası hazır, Abdullah Gül'ü aday gösterecekler'

Siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, katıldığı bir televizyon programında CHP kurultayına ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Şahin, katıldığı canlı yayında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının parti çizgisinden birinin kesinlikle olmayacağını söyledi.

Şahin, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı parti çizgisinden biri olmayacak. İsim verecek olursak birince dereceden siyasi aktör Abdullah Gül'dür. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesinde, 'Önümüzdeki seçimde adayımız genel başkanlar olmayacak' şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi bu bir resmi gösteriyor. Kurultaya baktığınızda, buna karşı çıkmayacak anahtar bir liste var. Eğer genel başkan olmayacaksa, ben CHP çizgiden biri olmayacak diye düşünüyorum. Bu kurultayla birlikte CHP bir misafir odası hazırlıyor. Bir salon hazırlığı yapıyor. Bu salonu cumhurbaşkanlığı olarak yorumlayabilirsiniz. Yani CHP dışında biri için çalışmalar yapılıyor" dedi.