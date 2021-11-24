Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programıda, gazeteci Melik Yiğitel ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray arasında gergin anlar yaşandı.

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da yer aldığı programa Aytun Çıray telefonla bağlandı.

"Sizinle uğraşamam"

Çıray’ın canlı yayında konuklarına yönelik "Sizinle uğraşamam" ifadelerine Yiğitel çok sinirlendi.

"Haddini bil, hadsiz!"

Çıray’ın konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, "Aytun bey, kapatın. Bu ne içim cümle? Haddini bil, hadsiz!" diye konuştu.

"Ne demek sizinle uğraşamam"

Moderatör Şengül'ün "Melik bey sakin olalım, Aytun bey cevap hakkını kullanmak istedi" sözlerine daha çok öfkelenen Yiğitel, "Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan bu olayın ardından Çıray yayından ayrılırken, Şengül yönetmeninden programa ara vermesini istedi.