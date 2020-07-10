  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Canlı yayında önemli ifadeler! Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri'den yeniakit.com.tr'ye özel açıklamalar

Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilme kararı Müslümanları sevindirdi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar sevinçlerini canlı yayında paylaştı. Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye yi kutluyoruz" ifadeleri de canlı yayında konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:56:00 - 2020-07-10 22:59:37
Canlı yayında önemli ifadeler! Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri'den yeniakit.com.tr'ye özel açıklamalar

Yurtiçi ve yurtdışından yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne bağlanan vatandaşlar sevinçlerini ve görüşlerini canlı yayında paylaştılar.

Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilme kararı tüm dünyada Müslümanları sevindirdi.

Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh Ikrime Sabri'nin yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye yi kutluyoruz" ifadeleri de canlı yayında konuşuldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SUZAN

BİZ DE BURDAN PAYLASALIM.ALLAH'A ŞÜKÜR ,BİN ŞÜKÜR.
  • Yanıtla

Mehmet SOYLU

Dünya Müslümanları ve mazlum milletler birleşmesi, şeytana tapan Siyonistler etkisiz hale hep beraberce getirilmeli
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı