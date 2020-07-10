Canlı yayında önemli ifadeler! Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri'den yeniakit.com.tr'ye özel açıklamalar
Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilme kararı Müslümanları sevindirdi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar sevinçlerini canlı yayında paylaştı. Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye yi kutluyoruz" ifadeleri de canlı yayında konuşuldu.
Yurtiçi ve yurtdışından yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne bağlanan vatandaşlar sevinçlerini ve görüşlerini canlı yayında paylaştılar.
Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilme kararı tüm dünyada Müslümanları sevindirdi.
Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh Ikrime Sabri'nin yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye yi kutluyoruz" ifadeleri de canlı yayında konuşuldu.