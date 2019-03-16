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Canlı yayında omuz ameliyatı yaptılar

Hekimler canlı omuz cerrahisi ve artroskopi işlemlerini izledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:14
Canlı yayında omuz ameliyatı yaptılar

VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi Günleri’nde hekimler canlı omuz cerrahisi ve artroskopi işlemlerini izledi.

 

Hastanenin konferans salonunda Bursa ve çevre illerden çok sayıda hekim ve sağlık personelinin katıldığı programın açılışında konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Hekim kalitesi olarak gıpta edilen bir sağlık kurumuyken teknolojik yatırımlara da ağırlık vererek vizyonumuzu genişlettik. Alanında uzman çok kıymetli hekimlerimizi ağırlamak bizler için gurur verici. Multidisipliner yaklaşımla sürdürdüğümüz hizmet anlayışımızda bilimin yeri apayrı. Üroloji ve Ortopedi Günleri’nin benzerlerine imza atmaya devam edeceğiz. Sağlık kurumu olmanın yanında bir anlamda akademi pozisyonunda da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Hastane Başhekimi ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da, “Tıp dünyasındaki hızlı gelişmelere ayak uydurmak günümüzde çok önemli. Hastane olarak Ortopedi Günleri’nin ilkini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Canlı omuz cerrahileri ve artroskopileri ameliyathaneden canlı olarak anında konferans salonuna yansıtarak beyin fırtınası gerçekleştirdik. Yeni teknikleri enine boyuna masaya yatırdık” diye konuştu.

 

Tıbbi Direktör-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan da, “Bilimin hızlı dönüşümü ortada. Biz de kayıtsız kalmıyoruz ve rutin olarak her perşembe günü tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza yönelik bilimsel hekim buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar, yeni ufuklar açıyor. Ortopedi Günleri gibi kapsamlı etkinlikere de devam edeceğiz” dedi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık ve Op. Dr. Yalım Aysan’ın oturum başkanlığını üstlendiği etkinlikte Doç. Dr. Teoman Atıcı’nın moderatörlüğünde Op. Dr. Yaşar Akdoğan ve Op. Dr. Yavuz Yılmaz’ın koordinatörlüğünde artroskopik omuz biceps tenodez, artroskopik bankart tamir, artroskopik omuz acromioplasti-rototor kas tamiri ve omuz protezi operasyonları canlı yayında yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:14
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