Canlı yayında olay sözler! Tarih vererek uyardı: 6 milyar insan yok olabilir

Yeniakit.com.tr'de yapay zeka ve transhümanizm konusu tartışıldı.. Koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapıldı.

Yazar Ahmet Can, insanlığı kötü bir sonun beklediğini söyledi. Can yaptığı açıklamada, "Yapay zekanın bir yerde bu işe dur diyeceğine ve insanın sonunu getireceğini düşünüyorum. İnsana hem mutluluğu, hem iyiyi, hem kötüyü getirecek olan yapay zekadır. Artık yer yüzünde insanın doğaya zarar vermekten başka yaptığı hiçbir şey yoktur. Bunun için ya duruma yapay zeka müdahale edecek ya da insan kendi çöplüğünde boğulacak. Bakın çöp birinci tehlike, kimyasal silah ikinci tehlike... Yani insanlığın çok az zamanının kaldığını düşünüyorum. Bunun uzun süreceğini zannetmiyorum. İnsanlığın 20 yıl ömrü kaldı, öyle diyorlar. Ben de buna inanıyorum. Yeryüzünde çok büyük bir afet olur. Belki dünyanın nüfusu 500 bine 1 milyara düşer. Afetle de bu sayıya gelebilir. Biz öngörülerle bunu söylüyoruz. İnsanlığın tamamı yok olur demiyorum. Büyük bir çoğunluğu yok olur. 6 milyar insanın yok olacağından bahsediyorum. Mutlaka büyük bir facianın eşiğindeyiz. Bu kıyamet değil. Kıyametten önceki son uyarıdır. Facialar eskisi gibi değil artık. Geldiğinde 500 bini alıp götürüyor. Kıyameti ben bilemem. La galibe illallah diyorum" dedi.