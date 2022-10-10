Canlı yayında olay anlar! Sarıgül çıldırdı sunucu ne yapacağını şaşırdı
TikTok'ta çektiği videolarla gündeme gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, canlı yayında elini masaya vurup sunucuya bağırdı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında adeta küplere bindi. Sunucu Tahir Sarıkaya'nın TikTok'la ilgili cümlelerine çok sert tepki gösteren TDP Genel Başkanı Sarıgül, önündeki masaya vurarak sunucuya bağırdı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV’de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk oldu. Programda sunucu, Sarıgül'ün TikTok'taki videolarını gündeme getirdi.
Masaya vurup sunucuyu azarladı
Sunucu Tahir Sarıkaya'nın kullandığı ifadelere sinirlenen Sarıgül, adeta küplere bindi. Önündeki masaya vurarak sunucu Sarıkaya'yı azarlayan Sarıgül "Niye gerçeği söylemiyorsun? TikTok’u en iyi kullanan siyasetçi kim? Melih Gökçek girmedi mi? Ahmet Davutoğlu girmedi mi? Ne konuşuyorsun o zaman?" dedi.
TikTok'ta çektiği videolarla kendini rezil eden Sarıgül'ün canlı yayındaki anları sosyal medyada gündem oldu.